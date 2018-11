(ANSA) - ROMA, 13 NOV - I dati relativi ai beneficiari accolti, agli interventi realizzati, ai servizi offerti e alle strutture rese disponibili dalla rete degli enti locali dello Sprar. Questi i contenuti dell'Atlante Sprar 2017 che saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 15 novembre a Roma, (alle ore 14.00, presso la sede Anci di Via dei Prefetti 46). Il rapporto restituisce il quadro di un sistema sostenibile che integra e che si connette con i sistemi di welfare territoriale. Fondamentale la collaborazione tra Prefetture ed enti locali nel favorire una integrazione fatta di numeri sostenibili, piccole strutture, lavoro in rete.

Presenterà i dati del Rapporto la direttrice del Servizio centrale dello Sprar Daniela Di Capua.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Prato e delegato Anci all'Immigrazione Matteo Biffoni, il segretario generale Anci Veronica Nicotra, il Sindaco di Livorno e vice presidente Anci Filippo Nogarin, l'assessore di Roma Laura Baldassarre, il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, il presidente del Consiglio comunale di Torino Fabio Versaci. E' inoltre previsto l'intervento del capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, prefetto Gerarda Pantalone, e del direttore generale Immigrazione del ministero del Lavoro Tatiana Esposito. (ANSA).