"Un borghese piccolo piccolo" a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 12 NOV - Il Cinema Teatro Orfeo di Taranto inaugura la sua personale stagione teatrale 2018-2019 con Massimo Dapporto in "Un borghese piccolo piccolo" (per la regia di Fabrizio Coniglio), lunedì 19 novembre. Tratto dall'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami - da cui è stato poi ricavato in un secondo momento il capolavoro di Monicelli - è il ritratto di un'attualità agghiacciante. Il Borghese piccolo piccolo è Giovanni Vivaldi, un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di "sistemare" suo figlio Mario, proprio in quel ministero in cui Giovanni lavora da oltre trent'anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? Ecco l'inizio della sua ricerca disperata di una "scorciatoia", in questo caso rappresentata dalla Massoneria, per garantire un futuro al figlio. La scorciatoia o la raccomandazione è avvertita come qualcosa di necessario per sopravvivere. Questo è lo snodo fortemente attuale della storia.