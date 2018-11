Lecce, poliziotto salva uomo da suicidio

(ANSA) - LECCE, 10 NOV - Si era infilato sotto un treno , il Freacciargento Lecce-Roma, in procinto di partire con l'intento di farla finita ma è stato notato da un agente di polizia ferroviaria libero dal servizio che prima ha dato l'allarme per attirare l'attenzione del capotreno e del macchinista per bloccare la partenza del convoglio e poi ha raggiunto l'uomo, tirandolo di peso sul marciapiede. L'uomo, un cittadino pakistano di 29 anni, ha tentato di divincolarsi, gridando che voleva farla finita, ma alla fine è stato tranquillizzato e condotto in ospedale dove ha ricevuto le cure dei medici.(ANSA).