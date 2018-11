Bif&st, 10 anni e omaggio a Morricone

(ANSA) - BARI, 10 NOV - "Questo è un anno importante per il Bif&st che compie 10 anni ed è ormai, per credibilità, il quarto festival cinematografico d'Italia. Lo presentiamo in una data importante: il 90/o compleanno di Ennio Morricone al quale sarà dedicata una retrospettiva della manifestazione con la proiezione di 44 film per i quali ha curato la colonna sonora".

Così Felice Laudadio, direttore del Bif&st, rivelando alcune anticipazioni del festival che si svolgerà a Bari dal 27 aprile al 4 maggio 2019. Il Bif&st sarà aperto dalla proiezione del film muto 'Napoli che canta', girato nel 1926 da Roberto Leone Roberti, padre di Sergio Leone. Lina Sastri realizzerà un commento musicale alla proiezione. In programma anche un regalo al Petruzzelli per i suoi 10 anni di 'nuova vita': il restauro e la proiezione di Polvere di stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti, girato nel 1973 nel politeama barese. Saranno 12 i film in concorso per Panorama internazionale, 7 fuori concorso per le Anteprime.

Tornano anche le Lezioni di cinema.