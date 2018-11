Tap: strappate reti anti-insetto da ulivi

(ANSA) - LECCE, 8 NOV - La scorsa notte, nell'area di proprietà di TAP dove sono in corso le attività di costruzione del terminale di ricezione del gasdotto, ignoti hanno strappato da alcuni ulivi le reti di protezione anti-insetto posizionate in coordinamento con le autorità fitosanitarie. Lo rende noto in un comunicato Tap.

"Le linee guida cui TAP si attiene per la protezione degli ulivi - prosegue la nota - prevedono che, dopo il campionamento per le analisi fitosanitarie, le piante siano individualmente isolate dall'ambiente circostante con reti anti-insetto. Queste ultime saranno poi rimosse una volta che gli alberi saranno trasportati e custoditi sotto i canopy all'interno del vivaio di Masseria del Capitano che già ospita, in vista del loro futuro riposizionamento nella posizione originaria, circa 650 ulivi mantenuti in salute da costanti cure agronomiche". (ANSA).