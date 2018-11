Nuovo stadio rugby a Bari, c'è progetto

(ANSA) - BARI, 8 NOV - Sarà realizzato al posto del campo di calcio, mai completato, in via Caravella, nel quartiere Catino, il nuovo impianto sportivo che ospiterà a Bari le discipline del rugby e del football americano. Lo rende noto l'assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli che ha incontrato i responsabili del Coni per il bando "Sport e Periferie" con l'obiettivo di condividere gli ultimi dettagli del progetto definitivo dell'iniziativa. La struttura, per un importo totale di 2 milioni di euro, 998 mila dei quali finanziati dal Coni, è stata concepita - si legge in una nota del Comune - "come un luogo di aggregazione per tutto il quartiere" .Il nuovo impianto prevede, oltre al campo da gioco in erba sintetica, una gradinata da 500 posti, tribune coperte da una struttura che diventa portico monumentale, un parcheggio alberato, una palestra per il potenziamento muscolare degli atleti e spogliatoi progettati secondo tutti gli standard previsti dalle due federazioni sportive.(ANSA).