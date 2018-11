'Cammini acqua e pietra' a Gravina

(ANSA) - GRAVINA IN PUGLIA (BARI), 6 NOV - Sentieri di acqua e pietra, una rete di camminamenti che si affacciano sulla gravina e corrono sulle piane dell'habitat rupestre, sono il tesoro naturalistico che Gravina in Puglia offrirà il prossimo weekend, da giovedì in poi, a giornalisti e blogger prima di rendere tutto fruibile ai visitatori. Il press tour è organizzato dal Comune e dalla Regione Puglia. Si tratta di una iniziativa denominata 'I cammini dell'acqua e della pietra', organizzata di concerto con PugliaPromozione e sovvenzionata coi fondi Por 2014-2020. Alla compartecipazione economica del Municipio si è aggiunto il sostegno di diversi enti, tra cui la fondazione 'Matera 2019', il Parco nazionale dell'alta Murgia, l'associazione italiana guide ambientali escursionistiche, e la Condotta Slow Food delle Murge. "Abbiamo investito nel nostro patrimonio naturalistico - spiega il sindaco di Gravina, Alesio Valente - e la fruizione e promozione dei percorsi naturalistici sono diventati un attrattore turistico".