Marsiglia, si teme per ragazza Taranto

(ANSA) - BARI, 6 NOV - C'è preoccupazione per le sorti di una giovane di 30 anni di Taranto, Simona Carpignano, che da circa sei mesi si era trasferita a Marsiglia per trovare un lavoro e che viveva in uno dei palazzi crollati a rue d'Aubagne. La giovane aveva raggiunto a Marsiglia un suo caro amico che in quella città aveva trovato una occupazione.