Marsiglia: papà Simona,'nessuna notizia'

(ANSA) - BARI, 6 NOV - "Fino ad ora non ci sono notizie di Simona": risponde così all'ANSA il papà di Simona Carpignano, la ragazza di 30 anni di cui non si hanno più notizie e che viveva in uno dei due palazzi crollati nel centro storico di Marsiglia.

Il padre della ragazza si trova a Marsiglia: è subito partito da Taranto quando, dopo aver appreso del crollo dei palazzi, ha cominciato a preoccuparsi perchè sua figlia non rispondeva al telefono. A Marsiglia il papà di Simona viene supportato da personale del Consolato.