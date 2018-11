Mafia e droga, arresti nel Gargano

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - La Polizia di Stato di Foggia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Bari, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due esponenti della criminalità organizzata viestana e di un pregiudicato manfredoniano ritenuto vicino al sanguinoso clan dei Montanari. Gli arrestati sono tutti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante mafiosa per agevolare l'organizzazione criminale facente capo a Girolamo Perna, nell'ambito della guerra di mafia intercorsa con la fazione contrapposta facente capo a Marco Raduano, per il controllo egemonico del territorio viestano e l'assunzione del monopolio in Vieste nella gestione e nel commercio degli stupefacenti.