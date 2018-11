Petruzzelli, appuntamento con Neuhold

(ANSA) - BARI, 5 NOV - La Fondazione Petruzzelli propone un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2018: mercoledì 7 novembre è in cartellone un concerto dell'Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Günter Neuhold con la partecipazione, come solista, del pianista Benedetto Lupo. A preparare il Coro della Fondazione Petruzzelli il maestro Fabrizio Cassi. Il programma propone: Concerto n.1, in Re minore per pianoforte e orchestra Op. 15 di Johannes Brahms, Requiem für Mignon, in Do minore, Op. 98/b di Robert Schumann e Suite n.

2 dal balletto Daphnis et Chloé di Maurice Ravel. Günter Neuhold, è nato a Graz nel 1947, ha studiato direzione d'orchestra alla Hochschule della sua città ed ha seguito due corsi di perfezionamento con Franco Ferrara a Roma e con Hans Swarowsky a Vienna. Ha vinto numerosi concorsi di direzione d'orchestra.