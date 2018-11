Estorcevano denaro, 3 arresti a Foggia

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - La Polizia di Stato di Foggia, coordinata dalla Procura della Repubblica, in collaborazione del Servizio Centrale Operativo, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre esponenti di primo piano dell'organizzazione criminale foggiana facente capo al boss Rocco Moretti. Gli arrestati dagli agenti della Squadra Mobile, sono ritenuti responsabili in concorso della tentata estorsione ai danni di un commerciante, consumata nel periodo luglio - ottobre 2018.