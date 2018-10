Phest,ultimi giorni per visitare mostre

(ANSA) - MONOPOLI (BARI), 30 OTT - Inizia oggi l'ultima settimana utile per visitare le 21 mostre di PhEST 2018, il festival internazionale di fotografia e arte inaugurato a Monopoli lo scorso 6 settembre. La terza edizione del festival, ideato e curato dall'associazione PhEST con la direzione artistica di Giovanni Troilo e la curatela fotografica di Arianna Rinaldo, si chiude con iniziative speciali per gruppi e famiglie. Durante il ponte del 1° Novembre (1 - 4 Novembre), in omaggio al progetto Album - Archivio di Famiglia, volto a recuperare foto e film amatoriali e non di Monopoli e della Puglia e a condividerli come patrimonio collettivo, le famiglie che si presentano alle biglietterie di Palazzo Palmieri o del Castello Carlo V avranno diritto al biglietto ridotto per gli adulti (5 euro) e gratuito per i minori di 14 anni. La promozione di ingresso ridotto (5 euro) è valida anche per tutti i gruppi di almeno 4 persone. Nella sede di Palazzo Martinelli inoltre i visitatori potranno approfittare di un set fotografico d'epoca per scattarsi una foto di gruppo o di famiglia. Quelli che arrivano sono anche gli ultimi giorni per partecipare alla raccolta delle fotografie d'epoca legate al progetto Album - Archivio di Famiglia, inserito come iniziativa ufficiale dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 dal Mibact. La raccolta si chiuderà il 4 novembre insieme alle mostre. Chi volesse consegnare delle fotografie per l'archivio a partire dal 5 novembre può scrivere a info@phest.it.(ANSA).