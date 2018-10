Taekwondo: tricolori donne, i titoli

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Si sono concluse ieri sera le sfide femminili dei Campionati italiani di Taekwondo. Oro a Giada Iurlaro della New Martial Mesagne nella categoria -57 kg; sempre oro anche per Cristiana Rizzelli (-73 kg), originaria di Trepuzzi e appartenente al club sportivo dell'Esercito; argento, invece, per Marta Cappilli (-46 kg) del Perulli team Lecce.

Neocampionesse italiane sono le azzurre Assunta Cennamo (-62 kg, nonché bronzo alle recenti olimpiadi giovanili) e Laura Giacomini, nella +73 kg. Da stamattina sono in corso i match per categorie maschili -54, -58, -63, -68 kg, domani toccherà alle categorie maschili -74, -80, -87 e +87 kg, nonché agli atleti del Parataekwondo. Ai campionati partecipano 283 iscritti complessivi, 182 uomini e 101 donne; 126 sono le squadre rappresentate nelle varie sfide.