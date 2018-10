'Matera in Musica', si comincia il 30/10

(ANSA) - MATERA, 27 OTT - Con un concerto del duo per violino e pianoforte "Igudesman & Joo", in programma il 30 ottobre all'Auditorium "Raffaele Gervasio", prenderà il via la rassegna di eventi musicali "Matera in musica" organizzata dal Festival Duni e dall'Istituzione concertistica orchestrale (Ico) Magna Grecia. Nel cartellone - illustrato in una conferenza stampa - sono previste 14 iniziative fino al 17 maggio 2019.