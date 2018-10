Terremoto in Grecia, onda in Salento

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia.

Il sisma, registrato alle 00:54 ad una profondità di 10 km, è stato avvertito anche in Puglia e in molte parti del sud Italia.

Dopo il terremoto, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso un allerta arancio consigliando di stare lontani da coste e spiagge in Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia (Ionio) per possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. In Salento è stato effettivamente registrato l'arrivo di un'onda di circa mezzo metro sul litorale ionico del Capo di Leuca e su quello di Otranto.