Ezio Bosso a Bari, ricavato per scuole

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Strumenti musicali per gli studenti di due scuole baresi saranno acquistati grazie ai fondi raccolti dalla vendita dei biglietti del concerto dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Ezio Bosso, in programma il 23 novembre nel teatro Petruzzelli. L'evento è promosso dall'associazione "Ordine Forense di Bari Onlus" per sostenere il progetto sociale "MusicaLex".

Con il denaro che sarà raccolto la Onlus degli avvocati baresi donerà al termine del concerto strumenti musicali alla scuola media "Amedeo d'Aosta" e all'istituto comprensivo "N.

Zingarelli", individuate tra quelle con indirizzo musicale presenti nei Municipi 1 e 2 della città, partner dell'evento.

Alla conferenza stampa di presentazione del concerto di raccolta fondi hanno partecipato il presidente della Onlus forense e dell’Ordine degli Avvocati, Giovanni Stefanì, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Nel suo soggiorno barese il maestro Bosso terrà anche una lectio magistralis nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 21 novembre. "Sono molto felice di tornare in Puglia in un teatro così bello e di contribuire col mio lavoro all'educazione musicale dei ragazzi nella cui vita la musica non porta solo bellezza, ma anche un'attitudine all'ascolto che è fondamento stesso della vita sociale e civile di un paese democratico" è il messaggio pervenuto dal maestro Ezio Bosso.

Il programma del concerto prevede l'Ouverture dal "Don Giovanni" di W. A. Mozart, brani per pianoforte e orchestra "Split" e "Rain" del Maestro Ezio Bosso e la sinfonia n.6 "Pathetique" di P.I. Ciajkovskij. (ANSA).