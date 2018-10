Incidenti stradali, muore 17enne a Bari

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Non è in condizioni gravi la ragazza di 17 anni in sella dello scooter che si è scontrato con una Seat Ibiza, ieri sera a tarda ora, in via Brigata Regina ad angolo con corso Mazzini. Nell'impatto ha perso la vita il fidanzato che guidava lo scooter, anch'egli di 17 anni, Andrea Piccaluga, di Altamura (Bari).

I mezzi procedevano in direzioni opposte quando sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente della Seat, un giovane di 29 anni, è stato sottoposto ai test con l'etilometro e per fugare il dubbio di assunzione di droghe, risultando negativo a entrambi gli accertamenti.

Nell'incidente la ragazza, sbalzata a distanza a causa dell'urto e le cui condizioni in un primo momento sembravano gravi, ha riportato la frattura del femore con una prognosi di 30 giorni.

Sulla vicenda indaga il personale della Polizia locale.

