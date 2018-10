In auto con 26 kg di hashish, arrestato

(ANSA) - MOLA DI BARI (BARI), 20 OTT - Nel bagagliaio della sua auto, all'interno di in un borsone, aveva circa 50 panetti di hashish del peso complessivo di 26 chili. Per questo i carabinieri hanno arrestato a Mola di Bari un pregiudicato 49enne di Noicattaro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il pregiudicato a bordo della sua auto e hanno deciso di fermarlo. Alla vista dei carabinieri, però, il 49enne ha abbandonato il veicolo cercando di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto dai militari che lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Nel corso della successiva perquisizione dell'auto i militari hanno scoperto l'ingente quantitativo di stupefacente. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire alla provenienza della droga sequestrata. (ANSA).