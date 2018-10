Tap: sindaco Potì, Salvini un anno fa si disse contrario

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Salvini in Salento, non più tardi di un anno fa, dichiarò: 'sono contrario al gasdotto ma è un pò tardi'. Oggi dice che è un'opera vantaggiosa per il paese.

Voglio chiarire che il 10% di sconto in bolletta non esiste da nessuna parte. Salvini dove lo ha appreso, in un birreria?". Lo ha detto il sindaco Melendugno, Marco Potì, prima di entrare a palazzo Chigi per la riunione convocata dal premier Conte sul gasdotto Tap.(ANSA).