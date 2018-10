Accordo Angel-Virgin per aerospazio

(ANSA) - BARI, 14 OTT - E' stato firmato nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Washington un accordo tra Virgin Orbit, Virgin Galactic e il gruppo pugliese 'Angel', che "potrebbe consentire a breve presso l'aeroporto di Grottaglie di iniziare i voli suborbitali". A darne l'annuncio in una nota è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto all'evento "Italy-Us Space Cooperation on Suborbital Flights", che ha fatto da cornice alla firma dell'accordo. Erano presenti, tra gli altri, l'ambasciatore d'Italia Armando Varricchio, il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, il ceo di Angel Group Vito Pertosa e il fondatore di Blackshape Angelo Petrosillo. In rappresentanza di Virgin Galactic e Virgin Orbit: il ceo George T. Whitesides e Sirisha Bandla. Grottaglie, ha detto ancora Emiliano, è il "primo aeroporto d'Europa ad avere il decreto come spazioporto che abiliterebbe questo a struttura aeroportuale importantissima dalla quale già partono tutte le esportazioni pugliesi verso gli Stati Uniti".