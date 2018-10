Italia-Usa: Emiliano a 43esimo gala Niaf

(ANSA) - BARI, 13 OTT - "Siamo qui nella residenza dell'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio", per "ribadire la nostra gratitudine nei confronti della diplomazia italiana, quindi dell'ambasciatore, ma anche del console generale di New York Francesco Genuardi che hanno promosso questa importante trasferta culturale e commerciale.

Naturalmente stasera consolideremo i nostri rapporti con la Niaf che gestisce le relazioni tra l'Italia e i più importanti imprenditori italo-americani che operano negli Stati Uniti d' America". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, insieme alla delegazione istituzionale pugliese partecipa al ricevimento offerto dall'ambasciatore in occasione del 43esimo Gala Niaf. La Niaf ha poi organizzato un exclusive dinner con la chef Lidia Bastianich, che ha descritto il menù della serata interamente dedicato alla cucina Pugliese, esaltando le ricette e i prodotti tipici, raccontando la bellezza unica dei paesaggi di questa regione del Sud Italia.