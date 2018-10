Apre asilo dedicato a Paola Labriola

(ANSA) - BARI, 12 OTT - E' stato inaugurato il nuovo asilo nido dedicato a Paola Labriola la dottoressa uccisa brutalmente da un suo paziente in un centro di salute mentale a Bari.

L'asilo è ospitato in una struttura di proprietà dell'Università "Aldo Moro", in via Celso Ulpiani 9, e sarà gestito dal Comune di Bari. Potrà ospitare complessivamente 24 bambini (8 fascia piccoli, 10 fascia medi e 6 fascia grandi), metà dei quali figli degli studenti e dei dipendenti dell'università barese. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro, il rettore dell'Università "Aldo Moro" di Bari Antonio Felice Uricchio, l'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, il presidente del II municipio Andrea Dammacco e Vito Calabrese, marito di Paola Labriola e presidente dell'osservatorio a lei intitolato."Questo asilo nato da un lavoro sinergico con l'Università Aldo Moro - ha dichiarato il sindaco Decaro - è l'undicesimo nido della città di Bari e il quarto aperto in quattro anni in quartieri periferici.