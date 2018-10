Rifiuti, 62 multe in 2 giorni a Bari

(ANSA) - BARI, 10 OTT - Sono 62 le sanzioni elevate dagli agenti della Polizia locale questa settimana in soli due giorni per violazioni nel conferimento dei rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine. In particolare, le multe hanno riguardato esercizi commerciali che gettavano rifiuti di ogni genere a qualsiasi ora e di cittadini che gettavano rifiuti indifferenziati fuori orario. Le multe per la mancata raccolta delle deiezioni canine riguardano strettamente il quartiere Libertà e l'interno del Parco Mimmo Bucci. In dieci casi le multe hanno riguardato l'abbandono di rifiuti ingombranti da parte di persone che stavano abbandonando per strada materassi e altri oggetti di arredo. "Ciò che fa più rabbia è la totale mancanza di rispetto nei confronti dello spazio pubblico - commenta il sindaco Decaro - Tra gli esercizi commerciali sanzionati infatti c'è un'attività che è solita abbandonare fuori del cassonetto e fuori orario rifiuti indifferenziati e cartoni accanto ad uno degli incroci verdi della nuova via Sparano".