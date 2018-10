'Migrante ammanettato alla ruota dell'auto della Polizia'

"Non c'è stata alcuna vile aggressione" da parte dei migranti alla polizia nelle campagne di Borgo Mezzanone (Foggia), ma "semplicemente un tentativo di scongiurare l'arresto brutale di una persona trascinata per diversi metri, mentre era già ammanettata, e poi legata alla ruota posteriore della volante della Polizia". Lo comunica il Comitato lavoratori "Campagne in lotta", pubblicando su Facebook un video dei concitati momenti dell'arresto, e replicando alle notizie diffuse nei giorni scorsi dal sindacato di polizia Sap.

"Quei video parlano da soli, basta vederli attentamente. E' chiaro che non ci sono calci e pugni. Ma ci sono due poliziotti accerchiati da più di 50 persone che hanno cercato tantissime volte di sottrarre all'arresto il cittadino gambiano che si era reso responsabile del reato", afferma all'ANSA il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Foggia, Peppino Vigilante, dopo la pubblicazione da parte del Comitato Campagne in lotta e della testata online 'Terre di Frontiera' di alcuni video sull'arresto di Omar Jallow, il cittadino gambiano di 26 anni al quale è stata ora negata la protezione umanitaria.

Nei giorni scorsi il Sap aveva diffuso un comunicato in cui affermava che due agenti erano stati aggrediti ripetutamente con calci, pugni e oggetti contundenti da circa 50 migranti che volevano impedire l'arresto del gambiano nelle campagne di Borgo Mezzanone. Secondo quanto riferito dalla polizia, il gambiano aveva poco prima non si era fermato a un posto di controllo e aveva tentato di investire gli agenti.

Nei video diffusi dal Comitato e dal sito on-line 'Terre di Frontiera', si vede il gambiano ammanettato alla ruota della volante, con il braccio sanguinante, e numerosi migranti intorno che dicono: "Lasciatelo, non è un animale". "Abbiamo chiesto più volte nel corso degli anni - sottolinea Vigilante - di dotare tutte le nostre pattuglie di telecamere che possano riprendere ogni nostro servizio, in modo tale che tutti sappiano cosa facciamo quando usciamo ed espletiamo servizi di sicurezza e controllo del territorio. Anche in questo caso abbiamo chiesto che questo genere di servizi vengano effettuati in un contesto di maggiore sicurezza, certamente non solo con due poliziotti". Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti coinvolto nell'arresto hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 giorni. "Ho incontrato personalmente i due agenti feriti - conclude Vigilante. Sono ancora sotto choc, e ho potuto vedere personalmente i lividi sul naso e le mani".