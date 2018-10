Chitarrista Negramaro: band,è momento restare accanto a Lele

(ANSA) - BARI, 10 OTT - Su Instagram la band dei Negramaro invita tutti a "restare uniti accanto" al chitarrista Emanuele Spedicato che dopo tre settimane in coma per una emorragia cerebrale è fuori pericolo. "E' il momento di ricominciare insieme - scrive la band - presto Lele inizierà una intensa fase di riabilitazione".

Il post è accompagnato da una foto in bianco e nero in cui il frontman Giuliano Sangiorgi e il musicista Spedicato sono l'uno di fronte all'altro e si guardano soddisfatti, stringendo il pugno come se avessero tagliato un traguardo.

"Ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo - scrivono i Negramaro - ringraziando la cura e la dedizione dei medici del 'Vito Fazzi' di Lecce che lo hanno seguito e lo seguiranno in ognuna delle delicatissime fasi verso la completa guarigione".

