Lite in discoteca,25enne è grave

(ANSA) - FOGGIA, 8 OTT - Un ragazzo di 25 anni di Cerignola è rimasto gravemente ferito durante una violenta lite avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi all'interno di un noto ristorante con annessa discoteca che si trova in via Trinitapoli alla periferia di Foggia. Il giovane, che ha un trauma cranico e ha subito una emorragia cerebrale probabilmente in seguito ad un pugno, è stato inizialmente ricoverato nell'ospedale di Foggia e poi, per le sue gravi condizioni, trasferito nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di S.Giovanni Rotondo, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. E' ora in coma farmacologico. Per l'episodio due 20enni esperti di arti marziali, sono stati sottoposti a fermo. Nella colluttazione anche un altro ragazzo ha subito lesioni ma non gravi. Lo scontro si sarebbe verificato verso le tre del mattino all'interno del locale dopo che uno dei ragazzi ha urtato una giovane che stava ballando. Ne sarebbe nata una violenta discussione poi degenerata.