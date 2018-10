Calcio: Bari supera Igea Virtus per 0-3

(ANSA) - BARI, 7 OTT - Il Bari ha conquistato a Barcellona Pozzo di Gotto la quarta vittoria stagionale in quattro gare del girone I di Serie D, superando per 0-3 l'Igea Virtus: le reti sono state siglate al 25' da D'Ignazio, al 36' da Bolzoni e all'89' da Mattera. Con questo successo i pugliesi consolidano il primato nella classifica a quota 12.

Soddisfatto il tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini: "Alla fine della partita i ragazzi erano un po' stanchi - ha commentato - ma credo sia stata un'ottima prestazione. Era difficile affrontare una squadra su questo campo, però posso dire di essere soddisfatto di come abbiamo giocato". "Se vuoi vincere questo campionato - ha aggiunto - le cose vanno fatte come si deve, non solo dal punto di vista del gioco ma anche dell'approccio. Il fatto che oggi non abbiano segnato gli attaccanti e si sia chiusa comunque sullo 0-3, vuol dire che siamo riusciti a trovare delle soluzioni diverse come i tiri da fuori area". "Anche questo - ha rilevato - è sintomo della giusta mentalità". Poi gli elogi per il veterano Brienza: "E' un giocatore di grande qualità - ha evidenziato Cornacchini - anche se è un po' indietro con la preparazione rispetto agli altri riesce a gestire la palla come e quando vuole". L'autore del primo gol, D'Ignazio, ha detto di essere "felicissimo per la rete, perché ha sbloccato la partita su un campo davvero difficile che non ci consentiva di giocare troppo la palla". "Ho tirato e non ci ho pensato troppo - ha concluso - il gol mi ha stupito ma la cosa più bella è stato il calore dei miei compagni".(ANSA).