A Trofeo del mare Taranto 500 studenti

(ANSA) - TARANTO, 07 OTT - Più di 500 studenti degli istituti superiori di Taranto e provincia, coinvolti nella seconda edizione del Trofeo del Mare-Città di Taranto che proseguirà fino al 14 ottobre tra regate e momenti di studio, saranno protagonisti della cerimonia che si svolgerà domani davanti al monumento ai Marinai: alle 9.30 studenti, istruttori delle associazioni sportive dilettantistiche e dei circoli velici, ciascuno con il proprio gagliardetto, sfileranno per le vie del centro partendo da piazza Maria Immacolata per giungere su corso due Mari in corrispondenza del monumento. La sfilata sarà accompagnata dalle note musicali e dalle marce delle Fanfare del Comando Marittimo Sud della Marina Militare e dalla Fanfara del Liceo Archita, per l'occasione combinata a quella dei Bersaglieri. Dalle 10.30 alle 11.30, poi, ci saràl'apertura straordinaria del ponte girevole per permettere il defilamento delle imbarcazioni a vela, delle lance e delle canoe partecipanti al Trofeo del Mare. Il Trofeo è organizzato dal Comando Marittimo Sud con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi al mare attraverso le attività sportive velistico-marinaresche, insegnando loro i principi etici e i valori che quotidianamente animano la Marina militare.(ANSA).