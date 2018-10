Calcio: Foggia batte Ascoli per 3-2

(ANSA) - FOGGIA, 6 OTT - Il Foggia ha vinto in casa con tre reti a due su un Ascoli tutt'altro che arrendevole. La partita è stata combattuta con l'Ascoli capace di sviluppare una trama offensiva semplice ma efficace. Mentre il Foggia ha dato l'impressione di aver bisogno di qualche innesto che desse più vigore al centrocampo e in difesa. A inizio partita ha predominato l'Ascoli che al quinto del primo tempo si è portato in vantaggio con un colpo di testa di Brosco. Dopo cinque minuti i padroni di casa hanno trovano il pareggio con Deli che ha scaricato in porta un passaggio di Kragl. Al 14esimo Galano ha portato in vantaggio i 'satanelli' con un preciso diagonale che ha sorpreso il portiere. Il vantaggio, però, ha fatto allentare la presa al Foggia e l'Ascoli ne ha approfittato fino al pareggio, al 29esimo, con Ganz che ha deviato un tiro di Addae.

Nella ripresa è stato ancora l'Ascoli a rendersi pericoloso in più occasioni ma a segnare è stato ancora il Foggia con Gerbo che ha fatto incassare la vittoria alla sua squadra.