Aqp, in 10 anni 1 mln di contatori smart

(ANSA) - BARI, 6 OTT - Nei prossimi mesi Acquedotto Pugliese avvierà un piano decennale di sostituzione dell'intero parco contatori, costituito da un milione di apparecchiature, con contatori intelligenti gestiti in telelettura, per un investimento annuo di 15 milioni.

Il nuovo progetto di telelettura - è detto in una nota - si chiama Smart Metering AQP e ha come ambizioso obiettivo la gestione di tutti i nuovi misuratori installati mediante un'infrastruttura di comunicazione che operi nel modello dell'Internet of Things. Smart Metering AQP porterà con sé numerosi vantaggi: dai nuovi servizi smart, quali, ad esempio, l'accesso ai consumi attraverso apparecchiature mobile, alla fatturazione a conguaglio, fino all'ottimizzazione della gestione delle reti idriche, contribuendo così alla riduzione delle perdite.

"Agevolare la vita dei nostri clienti, rendere più semplici e fruibili i nostri servizi è uno degli obiettivi che ci sta a cuore", spiega il presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia.