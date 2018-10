Migranti:Emiliano,flussi secondo umanità

(ANSA) - BARI, 3 OTT - "È ovvio che i flussi vanno regolati, ci mancherebbe, ma vanno regolati secondo umanità e diritto, non annullandoli e costringendo le persone a non poter esercitare il loro diritto di viaggiare per il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, stasera a margine della sua visita al Centro accoglienza e richiedenti asilo (Cara) di Bari dove è stata celebrata la giornata del ricordo del naufragio in cui nel 2013 al largo di Lampedusa morirono 368 migranti. "Questa - ha aggiunto - è l'epoca in cui capitali, i soldi, anche quelli della 'ndrangheta, viaggiano dappertutto e le persone sono invece bloccate. Questa cosa non funziona anche perché in Italia abbiamo bisogno di lavoratori che vengono a svolgere una serie di mestieri che altrimenti nessuno vuole svolgere". "Abbiamo centinaia di migliaia di pugliesi e di italiani - ha aggiunto - che viaggiano per tutto il mondo, vanno a lavorare e si stabiliscono in altri paesi, e nessuno li rifiuta. Riportare la verità, allora, è fondamentale".