Assalto su A16 a tir carichi sigarette

(ANSA) - FOGGIA, 3 SETT - Un commando formato da cinque-sei persone, tutte armate e con i volti coperti, a bordo di due auto di grossa cilindrata, ha assaltato questa notte intorno alle 3.30 sulla A16, all'altezza di Cerignola, due mezzi pesanti carichi di sigarette. La rapina è fallita per l'intervento di una pattuglia della Polstrada che è passata dalla carreggiata opposta a quella dove i camion carichi di sigarette erano stati bloccati. I rapinatori hanno sparso sull'asfalto chiodi a tre punte che hanno costretto i conducenti dei tir carichi di sigarette a fermarsi. Numerosi automobilisti in transito in quel momento si sono fermati a causa dello scoppio degli pneumatici delle loro vetture. Il traffico automobilistico in quel tratto è tuttora bloccato. Non si registrano feriti. I rapinatori - a bordo di una Mercedes e di un'Audi - sono fuggiti, senza sparare. Indagini sono in corso da parte della Polizia stradale.