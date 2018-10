Rubavano in supermarket, 4 arresti

(ANSA) - TRIGGIANO (BARI), 02 OTT - Due donne rubavano merce da un supermercato a Triggiano e se venivano scoperte facevano intervenire il marito e un suo amico, due pluripregiudicati del posto, che in un caso hanno anche picchiato il direttore del punto vendita che aveva 'osato' far pagare alle ladre la merce sottratta. Per questo i carabinieri hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e tre ai domiciliari, nei confronti di un 37enne pluripregiudicato e di sua moglie di 34 anni, e di un 30enne pluripregiudicato e di una donna di 28 anni che l'uomo proteggeva poiché il marito era in carcere, ritenuti a vario titolo responsabili di estorsione, rapina e furto aggravato. Alle due donne sono stati attribuiti 14 furti di generi alimentari e casalinghi, commessi tra settembre 2017 e gennaio 2018, per un valore di circa cinquemila euro. Alcuni furti e la violenta aggressione al direttore del negozio sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i furti erano cominciati nel 2015, anno in cui l'ex direttore del supermercato aveva sorpreso le donne nascondere la merce nelle borse obbligandole a pagare. Il giorno seguente però, il 18 luglio del 2015, l'uomo fu aggredito nel punto vendita e minacciato dal marito di una delle due ladre, un pluripregiudicato con precedenti per rapine e spaccio di droga, e da un altro uomo che era con lui. Intimidito dalle minacce il direttore decise di dare le dimissioni nel 2017, per essere poi assunto in un altro punto vendita della stessa catena commerciale. Il direttore non denunciò l'accaduto poiché, come tutti i dipendenti del supermercato, era intimorito dalle possibili conseguenze. All'insediamento del nuovo responsabile del supermercato, gli ammanchi della merce erano ancora evidenti al punto da spingere il nuovo direttore a sporgere denuncia contro ignoti. Da qui sono partite le indagini, iniziate nell'autunno del 2017 e concluse lo scorso aprile. Le telecamere di videosorveglianza del supermercato hanno ripresto le donne rubare la merce e gli uomini picchiare il titolare del supermarket.(ANSA).