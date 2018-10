Progetto 'Zero cani in canile' in Tv

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 2 OTT - Domani 3 ottobre alle 9,47 la trasmissione di RAI 1 "1 Mattina" dedicherà uno speciale al progetto Zero cani in canile. Il progetto nato a Vieste da una idea dell'esperta di Marketing territoriale Francesca Toto è stato per primo applicato dai volontari della LNDC Animal Protection di Vieste insieme alle istituzioni, "con risultati - è detto in una nota della Lega del Cane di Vieste - che hanno portato la città a non avere più bisogno di un canile rifugio e ne hanno fatto una delle mete più rinomate in Italia e all'estero del turismo Animal Friendly". Il progetto che era stato presentato in anteprima nazionale lo scorso febbraio in Campidoglio e che l'Anci ha definito una "buona pratica" è oggi in partenza in numerose città italiane. Il progetto investe molte energie nelle attività di prevenzione, controllo ed educazione a scuola e presso la popolazione e punta al coinvolgimento dei cittadini che in alternativa ai canili e gratuitamente ospitano gli animali in attesa di adozione.(ANSA).