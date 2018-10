Bari ricorda Gaetano Marchitelli

(ANSA) - BARI, 2 OTT - In occasione del 15/o anniversario dell'omicidio di Gaetano Marchitelli, giovane vittima innocente di mafia, il sindaco Antonio Decaro, alla presenza dei familiari, ha deposto una corona di fiori dinanzi alla lapide che ricorda Gaetano, a Carbonara. "Tutti conoscono la storia di Gaetano, che - ha detto Decaro - assomiglia a quella di altre vittime innocenti delle mafie: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, anche se non c'è nulla di sbagliato nel fare il proprio dovere, come Gaetano quella sera, e non c'è nulla di sbagliato nel passeggiare per la città, senza paura che possa accadere qualcosa di tragico. Lo sbaglio sta nella violenza cieca delle mafie che non si preoccupano se a cadere sono vittime innocenti perché pensano solo a soldi, a scalare il potere criminale. Una scalata che immancabilmente finisce con una caduta". "Dobbiamo ricordarci queste strade ci appartengono e dobbiamo occuparle con le nostre idee e i nostri valori di 'comunità' e per non lasciare spazio alle mafie".