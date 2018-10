Pd: scintille Calenda - Emiliano

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Scintille via twitter tra il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, e l'ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda. Ad aprire il nuovo fronte di scontro tra i due è Emiliano che sul social sfida i Dem: "Chi avrebbe le palle di cacciarmi nel PD?", chiede infatti il governatore.

"Michele - è la pronta replica di Calenda - fossi il Segretario è la prima cosa che farei. Hai passato gli ultimi anni ad accusare i nostri governi di qualsiasi nefandezza con insulti vergognosi. Fai politica per un altro partito. È una questione di rispetto per se stessi. Se non lo hai tu lo deve avere il PD", sottolinea.