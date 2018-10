Giovane gambizzato abbandonato davanti ad ospedale, indagini

(ANSA) - LECCE, 1 OTT - Un giovane di Squinzano (Lecce), di 28 anni, da poco uscito dal carcere dove era stato rinchiuso per reati legati allo spaccio di droga, è stato ferito ad un ginocchio con un colpo d'arma da fuoco, e successivamente abbandonato da sconosciuti dinanzi all'ingresso dell'ospedale di Campi Salentina (Lecce). Poichè la struttura non dispone del pronto soccorso, i sanitari che hanno trovato il giovane hanno provveduto a trasferirlo in ambulanza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove il ferito è stato medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri indagano per ricostruire dinamica e movente dell'episodio i cui contorni sono poco chiari.(ANSA).