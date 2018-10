Fotografia:Bari,In viaggio con i Nenets

(ANSA) - BARI, 1 OTT - Il prossimo 4 ottobre, alle ore 20.00, al Cineporto di Bari (Fiera del Levante - sede Apulia Film Commission - ingresso monumentale a fianco Eataly) l'Angolo dell'Avventura di Bari, associazione dei coordinatori di Avventure nel Mondo organizza la proiezione di fotografie e racconto di viaggio "in viaggio con i Nenets - Yamal Siberia", reportage di Antonio Porcelli. Porcelli è un esperto viaggiatore autonomo, medico anestesista di professione, originario di Firenze che ha realizzato un racconto di viaggio sui Nenets, tribù nomade che vive nella parte occidentale della pianura siberiana. Nella lingua degli indigeni, Yamal significa "la fine del mondo", perché è un luogo remoto battuto dal vento, ricoperto di permagelo, fiumi serpeggianti e arbusti nani: è la patria dei pastori di renne Nenet. Le immagini riprese in Siberia sono state fatte in condizioni davvero difficili. (ANSA).