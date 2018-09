Calcio: Lecce-Cittadella 1-1

(ANSA) - LECCE, 29 SET - Finisce 1-1 la sfida tra Lecce e Cittadella. Un gol per tempo con gli ospiti che raggiungono il pareggio proprio nei minuti finali. Un risultato sostanzialmente giusto, con il Lecce che prosegue la striscia positiva ed il Cittadella che torna a far punti dopo due sconfitte consecutive.

Pronti, via ed il Lecce si ritrova già in vantaggio. Corre il 14' e su un innocuo cross di Falco il capitano del Cittadella Iori non trova di meglio che intercettare la sfera con il braccio. Rigore solare per i giallorossi e Mancosu insacca per l'1-0 dei padroni di casa. Il Cittadella prova a riorganizzare le fila, ma il Lecce gestisce con relativa tranquillità il vantaggio giocando di rimessa, con il duo Palombi-La Mantia sempre pronto a graffiare in avanti. In apertura di ripresa il tecnico del Cittadella Gorini (squalificato Venturato ndr) getta nella mischia Proia al posto di Ghiringhelli. Ci prova Schenetti dalla distanza al 58' ma Vigorito é pronto a rispondere presente. Il Cittadella comincia ad alzare il ritmo, il Lecce soffre soprattutto a centrocampo e Liverani risponde con un doppio cambio al 59': fuori Falco e Fiamozzi, dentro Tabanelli e Venuti. I padroni di casa al 63' hanno l'occasione per chiudere la gara ma Palombi, ben lanciato da La Mantia, trova sulla sua strada un reattivo Paleari. Sul capovolgimento di fronte (64') Finotto mette la palla in area, Meccariello sembra intercettare con il braccio ma per l'arbitro Giua è tutto regolare: il dubbio resta. Gli ospiti crescono ed il Lecce serra le fila: al 63' dentro Marino e fuori Mancosu, con i giallorossi che difendono con cinque uomini. Il tecnico ospite si gioca il tutto per tutto con Strizzolo e Siega in campo al posto di Scappini e Schenetti.

E all'81 il Cittadella raggiunge il meritato pari grazie al neo entrato Strizzolo, che di testa beffa la difesa giallorossa sugli sviluppi di un corner. (ANSA).