Agenti aggrediti da ambulanti, presidio

(ANSA) - BARI, 29 SET - "È finita la pacchia per abusivi e delinquenti, il mercato sarà più tranquillo e più sicuro". Lo dichiara in una nota il deputato barese della Lega Rossano Sasso, che questa mattina, con altri attivisti, ha fatto un giro, distribuendo volantini, nel mercato di Altamura (Bari), "oggetto sabato scorso - ha ricordato Sasso - di violenze nei confronti di due agenti della polizia locale, finiti in ospedale per aver osato bloccare l'attività illecita di alcuni ambulanti extracomunitari".

"Se la nostra presenza - ha detto il parlamentare della Lega - riesce a dare più sicurezza grazie alle forze dell'ordine, noi saremo lì ogni Sabato". "Diversi ambulanti stranieri - ha continuato Sasso - mi hanno ringraziato perché anche loro subiscono la concorrenza sleale degli abusivi bianchi, neri o gialli che siano. Noi non facciamo distinzione, chi è in regola, lavora onestamente e paga le tasse, è ovviamente il benvenuto.

Chi ciancia di razzismo e di pericolo fascista - ha concluso - è scollegato dalla realtà".