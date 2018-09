In estate nuove rotte Ryanair da Puglia

(ANSA) - BARI, 26 SET - Per l'estate 2019 Ryanair lancia tre nuove rotte da Bari, con due voli a settimana per Bordeaux, Budapest e Praga; e una nuova rotta dall'aeroporto di Brindisi verso la città tedesca di Memmingen, anche in questo caso con frequenza di due voli a settimana. La compagnia irlandese, si evidenzia in una nota, arriverà così a 27 rotte dallo scalo barese che permetteranno di trasportare 2,2 milioni di passeggeri all'anno con una crescita del cinque per cento e la creazione stimata di 1.650 posti di lavoro 'in loco'. Per celebrare l'avvio dei nuovi voli la compagnia sta mettendo in vendita posti a partire da 14,99 euro per viaggiare a ottobre e novembre, e prenotabili fino alla mezzanotte di giovedì 27 settembre.

John F. Alborante, manager vendite e marketing di Ryanair per l'Italia, sottolinea "la nostra continua crescita di traffico, turismo e posti di lavoro a Bari". Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, evidenzia che "la decisione sulle nuove rotte operate da Ryanair riveste una particolare importanza per i nostri aeroporti. Soprattutto quella da e per Bordeaux: la rotta proposta - sottolinea - è di sicuro interesse sia per l'incoming che per l'outgoing, perché c'è complementarità tra l'eccellenza vinicola dell'Aquitania, i suoi paesaggi di dune bianche giganti e città d'arte, con i nostri borghi storici, le tradizioni culinarie che ti riportano all'origine, il mare".(ANSA).