Migliaia a manifestazione antifascista

(ANSA) - BARI, 25 SET - Migliaia di persone si sono radunate questo pomeriggio in piazza Prefettura a Bari per la manifestazione antifascista organizzata dopo l'aggressione avvenuta nella tarda serata di venerdì da parte di un gruppo di militanti di CasaPound contro alcune persone che avevano appena finito di partecipare ad un corteo ad una manifestazione. Alla iniziativa "Bari è antifascista" hanno aderito decine di sigle, tra partiti di sinistra, associazioni cittadine e studentesche e sindacati, da Cgil a Libera Puglia, da Pd a Rifondazione Comunista a Partito Comunista e Potere al Popolo, Arci, Anpi, Arcigay e altre. In piazza anche rappresentati del Comune di Bari e della Regione Puglia, tra cui il presidente, Michele Emiliano. Il movimento 'Mai con Salvini', che aveva promosso il corteo dopo il quale c'è stata l'aggressione, è presente in piazza con alcuni suoi esponenti ma in un post su Facebook si è dissociato da questa manifestazione perchè ne aveva organizzata un'altra per sabato prossimo.Sull'aggressione la Procura di Bari ha formalmente aperto un'indagine per lesioni aggravate al momento a carico di ignoti. Il procuratore aggiunto che coordina l'inchiesta, Roberto Rossi, ha delegato ulteriori accertamenti alla Digos per qualificare esattamente dinamica e reato.

Di fronte a circa 2mila persone tra musica partigiana e bandiere, dal palco di piazza prefettura sono intervenuti, tra gli altri studenti, sindacalisti e due dei manifestanti aggrediti venerdì scorso, l'europarlamentare di Potere al Popolo Eleonora Forenza e Claudio Riccio di Sinistra Italiana. "Dobbiamo resistere ai neofascisti che picchiano ma anche al razzismo e alla xenofobia che vengono spacciate come buonsenso nelle politiche di questo governo" ha detto Forenza, che ha chiesto pubblicamente le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ricordando una sua "cena con esponenti di CasaPound". Le conclusioni sono state affidate al prof.Luciano Canfora.

Emiliano, serve politica contro fascismo

"Abbiamo fatto bene a convocare questa assemblea sotto la lapide dedicata a Benedetto Petrone, a due passi dal luogo dove fu ucciso. Bari è consapevole dei rischi che derivano dall'utilizzo della retorica fascista, della incapacità di comprendere le contraddizioni della società e la soluzione rapida che il fascismo dà alla crisi del sistema: ridurre la democrazia, ridurre i diritti delle persone, piegarsi alle ragioni economiche dei più potenti, seminare violenza e divisione". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato questa sera in piazza Prefettura alla manifestazione antifascista organizzata dopo l'aggressione di qualche giorno fa da parte di militanti di CasaPound ad un corteo antirazzista. "Le giovani generazioni - ha detto Emiliano - devono imparare che il fascismo riesplode quando la democrazia non ha sufficiente autorevolezza, quando si confonde".