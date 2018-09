Gazzetta Mezzogiorno: festa a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - "Posso definire l'edizione lucana della Gazzetta del Mezzogiorno (presente dal 1986) una sorta di 'giornale nel giornale'". Lo ha detto il direttore, Giuseppe De Tommaso, che in serata, nel teatro Stabile di Potenza, ha partecipato all'incontro sul tema "Orizzonti - Sfida continua per il Sud" organizzato per festeggiare i 130 anni dello storico quotidiano barese e a cui hanno partecipato numerosi amministratori locali, uomini politici, rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindacati e delle organizzazioni professionali.