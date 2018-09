Porto turistico Rodi Garganico premiato

(ANSA) - BARI, 24 SET - Il Porto Turistico di Rodi Garganico è stato premiato quale "Miglior Porto Turistico dell'anno d'Italia" con la targa Marine Quality di Assonautica Italiana.

La commissione ha valutato i feed back provenienti da migliaia di armatori di tutto il paese sulle esperienze fatte in banchina, nei cantieri, con il personale di servizio e nel contesto generale dei porti candidati per la prima selezione.

Il Porto Turistico di Rodi Garganico è risultato il miglior porto turistico italiano con la seguente motivazione: "Superati gli standard di qualità eccellenti per quanto riguarda la dotazione strutturale marinaresca, l'impostazione urbanistica, il dettaglio edilizio, l'impianto architettonico e la funzionalità delle scelte costruttive originarie della struttura, il porto si distingue nettamente dagli altri presi in esame per l'altissimo livello di ospitalità, di accoglienza e di servizio di tutto il personale e del suo team leader Marino Masiero.