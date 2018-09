Padre Pio, Conte alla veglia notturna per i 50 anni morte

Il premier Giuseppe Conte ha partecipato alla veglia notturna organizzata per il 50mo anniversario della morte di Padre Pio. Centinaia di persone hanno riempito in ogni ordine di posti, il piazzale antistante il Santuario di Padre Pio: il premier Conte si è seduto in prima fila, proprio di fronte alla facciata della chiesa realizzata da Renzo Piano.

Per Conte si tratta del secondo giorno nella "sua" San Giovanni Rotondo, nella quale sono giunti pellegrini da ogni parte d'Italia in occasione dell'anniversario della morte di San Pio. Conte, ieri nel corso della giornata, ha visitato tre centri riabilitativi legati alla figura di Padre Pio - il presidio "Gli Angeli di Padre Pio", il poliambulatorio Giovanni Paolo II e la Casa Sollievo della Sofferenza - passando il resto della giornata con i suoi genitori, che abitano ancora a San Giovanni Rotondo.

Conte stamattina presenzierà alla cerimonia per l'emissione del francobollo in occasione del cinquantenario di Padre Pio, santo del quale - ha spiegato lo stesso premier qualche giorno fa a Porta a Porta - Conte porta con sé un'immaginetta.