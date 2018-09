Esordio Bari al S. Nicola, 11.272 tifosi

(ANSA) - BARI, 23 SET - Pubblico da serie B per l'esordio interno nel campionato nazionale dilettanti: sono ben 11.272 gli spettatori presenti al San Nicola per la prima gara in casa del Bari di Luigi e Aurelio De Laurentiis (6.562 abbonati e più di 4.710 biglietti venduti). I pugliesi sono impegnati contro la Sancataldese. Sugli spalti presenti anche una settantina di sostenitori siciliani nel settore ospiti.(ANSA).