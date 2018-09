Emiliano, politica imiti esempio S. Pio

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 23 SET - "San Pio muove mondi interi, da quello della sanità a quello dell'ospitalità, ma è soprattutto un esempio da imitare perché è stato il Santo della povera gente. Non era molto interessato ai potenti quanto invece ai deboli e ai piccoli. Mi auguro che la politica sappia imitare il suo esempio". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina a San Giovanni Rotondo in occasione della cerimonia per la festa liturgica di San Pio da Pietralcina, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ANSA).