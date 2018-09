Nas sequestrano 500 kg alimenti etnici

(ANSA) - BARI, 22 SET - Circa 500 chili di alimenti etnici sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Bari, supportati da militari della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, in un centro commerciale della provincia all'interno di un'attività all'ingrosso di prodotti alimentari di origine asiatica. Tra i prodotti sequestrati, pesci di fiume affumicati e congelati, prodotti ittici vari, carne, tra cui fra cui teste di oca, lingue di anatra, faraone, e ancora prodotti da forno e pasta fresca, tutti privi di indicazione circa provenienza, lotto, modalità di conservazione, produttore, scadenza, sottoposti abusivamente a congelazione, alcuni dei quali presentavano palese cattivo stato di conservazione. I carabinieri hanno trovato quattro vasche con diverse specie ittiche vive (granchi reali, carpe, granchi giganti, gamberi di fiume ecc.) di cui non è stato possibile stabilire la provenienza. Il gestore è stato denunciato e sanzionato per 7.500 euro. L'attività è stata sospesa dalla Asl.