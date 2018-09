Conte con genitori a S. Giovanni Rotondo

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 22 SET - Mattinata in famiglia per il premier Giuseppe Conte, tornato da ieri nella 'sua' San Giovanni Rotondo. Conte, a quanto si apprende, ha dormito nella casa dei suoi genitori con cui ha passato la mattinata prima di recarsi in visita al presidio riabilitativo 'Gli Angeli di Padre Pio' dove è stato accolto dall'applauso dei pazienti e dei dipendenti. Conte ha prima salutato i frati minori cappuccini della Fondazione e poi si è intrattenuto con alcuni degenti, prima di effettuare la sua visita - privata - alla struttura. Secondo il programma, il premier poi si recherà al Poliambulatorio Giovanni Paolo II e successivamente parteciperà alla veglia notturna per Padre Pio. Domani pomeriggio, invece, Conte è atteso nella sua cittadina natale, Volturara Appula, dove riceverà la cittadinanza onoraria.